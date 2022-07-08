Латвійський Privatbank передав обслуговування клієнтів іншому банку

Латвійський Privatbank, контроль над яким український "Приватбанк" втратив у 2016 році, уклав угоду з банком Industra про передачу йому комплексного обслуговування клієнтів та більшої частини активів та пасивів.

Як повідомили в Industra Bank, наразі до Комісії ринку фінансів та капіталу (КРФК) Латвії подано заяву на погодження відповідної угоди, передає Інтерфакс-Україна.

"В результаті угоди до Industra Bank перейдуть відносини з клієнтами Privatbank, включаючи управління рахунками фізичних та юридичних осіб, кредитні та лізингові портфелі, депозити, а також цінні папери, що належать фінустанові. Основним завданням Industra на найближчі місяці буде інтеграція операційного бізнесу та клієнтської бази Privatbank та супутня комунікація з клієнтами", – йдеться у повідомленні.

У рамках угоди Industra Bank візьме на себе обслуговування приблизно 5,9 тис. клієнтів Privatbank, з яких 400 – юридичні особи та 5,5 тис. – фізичні. Сума кредитів становить близько 25 млн євро, сума депозитів перевищує 50 млн євро.

За розміром активів Privatbank – один із найменших банків у Латвії. Його акціонерами, згідно з звітом за 2021 рік, є "Приватбанк" (46,54%, націоналізований урядом України у грудні 2016 року), кіпрські Dartlem Holdings Limited (9,23%), Wadless Holdings Limited (9,14%), Unimain Holdings Limited (5,29%), а також Chastely Investments Limited (Беліз, 2,71%) та приватні особи (27,09%), серед яких колишні акціонери "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, а також низка їх менеджерів.

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У звіті банку за 2021 рік, за яким аудиторська компанія Grant Thornton відмовилася давати висновок, зазначено, що у вересні минулого року стратегічний інвестор придбав 52,59% акцій Privatbanк, але для реалізації угоди потрібне узгодження Європейського центрального банку, якого цей неназваний інвестор не отримав.

У березні 2021 року КРФК порушила адміністративну справу проти Privatbanк за "недотримання термінів необхідних дій щодо забезпечення прибутковості та стійкості".

Торік збитки Privatbanк становили 5,93 млн євро, що у 2,3 рази менше, ніж у 2020 році. Активи скоротилися на чверть – до 102,95 млн євро

У свою чергу, банк Industra був заснований в 1994 році і спочатку називався Multibanka, пізніше змінив назву на SMP Bank, потім став Meridian Trade Bank, а в січні 2020 року – Industra Bank. Найбільшим акціонером з 42,23% є J.A.Investment Holdings, що належить Юрію Адамовичу, власнику великих птахівницьких підприємств.

Прибуток банку минулого року склав 1,65 млн євро (роком раніше було отримано збиток), активи – 172,27 млн євро (зростання на 17,2%).