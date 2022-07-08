Зростання цін перевищило 21%, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у червні 2022 року прискорилось до 3,1% після росту на 2,7% у травні, на 3,1% – у квітні, на 4,5% – у березні, 1,6% – в лютому та 1,3% – у січні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 17,4%.

В річному вимірі інфляція у червні прискорилась до 21,5% з 18% у травні та 16,4% – за підсумками квітня.

Базова інфляція у червні 2022 року порівняно із травнем становила 1,6%, з початку року – 11,4%.

За підрахунками Держстату, у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця. На 10,9-4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у тому числі на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.

Ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг і телефонного обладнання на 3%.

Як повідомлялося, Нацбанк оцінював інфляцію у червні у 20,1% у річному вимірі.

Нацбанк і Світовий банк прогнозують інфляцію в Україні за підсумками 2022 року на рівні близько 20%.