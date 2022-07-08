Лізингодавець SMBC Capital Aviation списав $1,6 мільярда через вкрадені Росією літаки

SMBC Capital Aviation, одна з найбільших у світі компаній сфери авіаційного лізингу, зафіксувала чистий збиток у розмірі $1,1 млрд за підсумками минулого фінансового року, списавши $1,6 млрд у зв'язку з припиненням контрактів з російськими авіакомпаніями внаслідок санкцій, введених проти РФ у відповідь на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми списуємо повну вартість всіх 34 літаків, що залишаються в Росії, оскільки вони більше не перебувають під контролем компанії", – сказано в повідомленні.

Компанія вважає малоймовірним, що вона зможе повернути літаки з Росії в найближчому майбутньому або взагалі коли-небудь.

"Наша перевага полягає у великому страховому покритті, і ми впевнені, що зможемо відшкодувати суттєву суму списань", – зазначається в повідомленні SMBC Capital Aviation.

Додатковий прибуток компанії без урахування разових факторів за підсумками фінроку, що завершився 31 березня, склав $336 млн, що трохи нижче рівня докоподібного 2019 року ($364,5 млн).

"Незважаючи на складності, що зберігаються, бізнес компанії виграє від відновлення ринку, що набирає чинності, а також збільшення інтересу з боку авіакомпаній і інвесторів до нашого портфеля високоякісних активів", – зазначив головний виконавчий директор SMBC Capital Aviation Пітер Барретт.

У травні компанія уклала угоду щодо купівлі меншого конкурента Goshawk Aviation за $6,5 млрд і розраховує закрити її у четвертому кварталі поточного року.

SMBC Capital Aviation, зареєстрована в Ірландії, є приватною компанією та належить групі Sumitomo.

Раніше повідомлялося, що Росію можуть виключити з Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через крадіжку літаків.

Нагадаємо, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Водночас авіаційна влада Бермуд та Ірландії, де було зареєстровано найбільше літаків, що використовувалися російськими авіакомпаніями, призупинила дію їх сертифікатів, а Федеральне авіаційне управління США знизило рейтинг безпеки польотів для авіакомпаній Росії, вважаючи, що Росавіація не відповідає нормам безпеки ICAO.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.