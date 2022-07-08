Попит на електромобілі в Україні зріс за рік на 65%

У червні 2022 року українські номерні знаки отримали 1 055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Із цієї кількості легкових автомобілів – 958 штук і 97 – комерційних авто.

Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів збільшились на 65%, а комерційних – у 2,4 раза.

У реєстраціях легкових електромобілів частка нових склала 14% проти 10% роком раніше. У комерційному сегменті, як і торік, тільки два автомобіля були новими.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf – 196 реєстрацій. Другим за популярністю став Volkswagen ID.4 з результатом – 72 авто. На третьому місці Volkswagen е-Golf – 70 штук Четвертий результат у TESLA Model 3 – 58 штук. Також у топ-5 червня потрапила Renault Zoe, в активі якої 57 зареєстрованих авто. За підсумками першого півріччя український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 4 145 електромобілів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Раніше повідомлялося, що реєстрації вживаних авто у червні перевищили продажі нових у 29 разів.