Кабмін дозволив "Нафтогазу" взяти кредит в "Укргазбанку"

Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" підписання, внесення змін та розірвання низки договорів з державним "Укргазбанком", сума яких перевищує 3 млрд грн.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміна №555-р від 7 липня 2022 року.

Йдеться, зокрема, про кредитний договір, договори про заставу товарів в обігу та заставу майнових прав.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") та транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.

У березні 2022 року Кабінет міністрів надав згоду НАК "Нафтогаз України" на укладення договору з державним "Укргазбанком" про відкриття відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 3 млрд грн.