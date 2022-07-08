Рада припинила депутатські повноваження мільярдера Новинського
Верховна Рада підтримала заявку народного депутата Вадима Новинського про складення повноважень.
Прийняття відповідного рішення підтримали 295 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
"Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення. У складі Ради зараз залишилися 420 нардепів", – додав Железняк.
Як повідомлялося, напередодні підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.
Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування.
За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.
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