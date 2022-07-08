Рада відклала перехід на кіловат-години у платіжках за газ

Верховна Рада прийняла закон про відтермінування обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

За прийняття відповідного законопроєкту №7305 за основу та в цілому на засіданні у п’ятницю, 8 липня, проголосували 286 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Законом відтерміновано дату запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

У пояснювльній записці до проєкту документа зазначається, що 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно до якого з 1 травня 2022 року облік та приймання-передача природного газу мав здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах, у відповідності до усталеної європейської практики.

Проте наразі у зв’язку з повномасштабною військовою агресією РФ запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо. Тому застосування цієї норми доцільно перенести.

Як повідомлялося, раніше Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зазначала, що на період воєнного стану не переходитиме на обліг газу у кіловат-годинах.

У "Нафтогазі" нагадали, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.