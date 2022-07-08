Рада спростить працевлаштування іноземців в Україні

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №5795 у першому читанні на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримали 240 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "спрощення для роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена за рахунок застосування праці іноземців та осіб без громадянства".

З цією метою пропонується скасувати обмеження на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також спростити оформлення дозволів на застосування праці іноземців роботодавцями.

Також пропонується дозволити працювати в Україні іноземним студентам.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що передбачене законопроєктом скасування норми, згідно з якою мінімальна заробітна плата для іноземних фахівців має становити не менш як 5 та 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії, знімає запобіжник для працевлаштування іноземців на низькооплачувані роботи та сприятиме масовій імміграції малокваліфікованих іноземців в Україну.