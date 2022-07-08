Канада запровадила санкції проти російського золота і патріарха Кіріла (оновлено)

Канада офіційно оголосила заборону на імпорт низки товарів із золота з РФ у відповідь на її війну проти України.

Відповідне оголошення уряду оприлюднили 7 липня, передає Європейська правда.

Згідно з ним, Канада забороняє імпорт необробленого та напівобробленого золота, золотого порошку, монетного золота та золотих ювелірних виробів.

Крім цього, Канада запровадила персональні санкції у зв’язку з агресивною війною Росії проти України проти 29 представників російських джерел дезінформації та пропаганди, та 15 компаній, залучених до цієї діяльності. Зокрема, до санкційного списку увійшли: Владімір Гундяєв (відомий як "патріарх Кіріл"), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

До переліку юридичних осіб, на яких накладають санкції, потрапили "Роскомнадзор", "Россия 1", "НТВ", "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, "Россотрудничество", інформагентства ТАСС і REGNUM, "Газпром медіа", "Национальная медиа группа", Всероссиийская государственная телевизио́нная и радиовещательная компания, "Смотрим".

Раніше повідомлялося, що США із 28 червня заборонили імпорт золота з Росії.

Пізніше Японія також заборонила імпорт російського золота.