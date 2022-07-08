Нацбанк уточнив умови роботи фінансових установ на тимчасово окупованих територіях

Національний банк України дозволив небанківським установам тимчасово припиняти діяльність головного офісу, відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв), розташованих у населених пунктах, що знаходяться в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.

Така норма закріплена у постанові НБУ про діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення бойових дій або в оточенні, що перебувають у тимчасовій окупації, або на території, яка під загрозою проведення бойових дій, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, НБУ рекомендує небанківським установам, розташованим на таких територіях, мінімізувати залишки готівки в касах з дотриманням вимог законодавства України шляхом розміщення їх на поточних та депозитних рахунках у банках. Здійснювати резервне копіювання баз даних облікової та реєструючої систем з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних на окремих носіях інформації та/або з використанням хмарних сервісів, розташованих в Україні (крім вищезгаданих територій), державах-учасницях Європейського Союзу, Великої Британії, США чи Канаді.

При цьому НБУ зазначає, що за технічної можливості та відсутності загрози життю та здоров'ю працівників організацій, що знаходяться на таких територіях, можливе продовження обслуговування клієнтів за допомогою систем дистанційного обслуговування та проведення розрахунків, пов'язаних із наданням фінансових послуг, у безготівковій формі.

Після деокупації населених пунктів та/або припинення проведення бойових дій НБУ рекомендує керівникам небанківських фінустанов, вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи головного офісу та/або відокремлених підрозділів, забезпечивши можливість здійснення безготівкових розрахунків, відновлення касового обслуговування та проведення інших операцій з готівкою.