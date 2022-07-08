Введено в експлуатацію газовий інтерконектор Греція-Болгарія для транзиту азербайджанського газу

Відбулася церемонія відкриття інтерконектора Греція-Болгарія (IGB), яким азербайджанський природний газ транспортуватиметься до Болгарії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міненерго Азербайджану, передає Інтерфакс-Україна.

У вересні 2013 року Bulgargaz EAD підписав 25-річну угоду про закупівлю 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік у рамках Стадії-2 розробки родовища Шах-Деніз. У травні 2019 року у Кірково (Болгарія) відбулася церемонія закладки фундаменту IGB.

Наприкінці березня 2022 року оператор повідомив, що інтерконектор уже підключено до Трансадріатичного газопроводу (TAP), який вперше дасть Болгарії доступ до газу з Азербайджану.

Із введенням IGB в експлуатацію врізання спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд кубометрів газу на рік із подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд кубометрів газу на рік.

Постачання азербайджанського газу до Європи – Італії, Греції та Болгарії – почалися 31 грудня 2020 року Трансадріатичним газопроводом. Однак через відсутність інтерконектора обсяги транспортування до Болгарії були в кілька разів меншими від запланованого – 250-300 млн кубометрів на рік замість 1 млрд кубометрів на рік.

TAP є останнім компонентом проєкту "Південний газовий коридор" – інфраструктури для постачання азербайджанського газу до Європи.