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Новини
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Рада скасувала обмеження на подарунки для депутатів і чиновників

деньги,валюта,доллар

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про запобігання корупції", якими дозволила депутатам та чиновникам не звітувати про отримані подарунки, в тому числі у вигляді грошових коштів.

Прийняття відповідного законопроєкту №7280 авторства народної депутатки від "Слуги народу" Анастасії Радіної у другому читанні та в цілому на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримали 240 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Метою законопроєкту вказано "забезпечення правової визначеності стосовно застосування обмежень на одержання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, в умовах воєнного стану".

Зокрема, законом на період дії воєнного стану скасовується обмеження для грошових коштів або товарів які чиновники або депутати можуть отримувати у якості подарунків (зараз вартість подарунка не має перевищувати розмір 1 прожиткового мінімуму одноразово або двох прожиткових мінімумів протягом року). При цьому одержувачі коштів мають або товарів використати їх для підтримки ЗСУ або "для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ".

При цьому чиновники чи депутати звільняються від необхідності декларувати такі подарунки.

Проте, як зауважує Головне юридичне управління Верховної Ради, закон не визначає, які саме документи, договори тощо на практиці будуть підтверджувати передачу відповідних коштів або товарів для ЗСУ, збройних підрозділів або "осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ".

"Відтак, за такого законодавчого підходу вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків… не поширюватиметься на цілу низку об’єктів декларування (грошові кошти, різні види товарів, наданих послуг або виконаних робіт на безоплатній основі або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну), що, на нашу думку, закладає можливість корупційних ризиків", – констатують юристи.

Крім того, за умови недекларування відповідними суб’єктами таких подарунків, уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції можуть не дізнатися про можливі корупційні або пов’язані з корупційними правопорушення.

Головне юридичне управління Верховної Ради також зазначає, що при підготовці законопроекту до другого читання була змінена його концепція, а законопроект було доповнено новими положеннями, що стосуються зокрема: відкриття валютних рахунків чиновниками та депутатами за кордоном, подання декларацій тощо.

При цьому перед голосуванням за прийняття закону депутати не підтримали кілька поправок Радіної, якими пропонувалося заборонити НАЗК перевіряти декларації депутатів та чиновників на час воєнного стану.

Автор: 

ВР (2865) декларація (541) депутат (127) закон (1481) парламент (1948) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+15
Як дружно голосуют за свою кишеню
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08.07.2022 18:24
+14


І ті 73% тупорилих скажуть: "Нас а5 абманулі"!
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08.07.2022 17:59
+14
Нашлось же время на эту херню.
Помогите армии. Набейте татухи! Этим вы спасете Украину!
А если честно, то лучше сделайте харакири. Страна и не заметит утраты "ценных" кадров.
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08.07.2022 18:27
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"Не на часі" казали вони...
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08.07.2022 17:36 Відповісти
все вірно, врємєна тьожолі,

"дають - бери !"
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08.07.2022 20:18 Відповісти


І ті 73% тупорилих скажуть: "Нас а5 абманулі"!
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08.07.2022 17:59 Відповісти
нихуя они тебе не скажут ..... как рвали жопу БОНЕВТИК , так рву т уще больше , и до жопи херсоны , мариуполи слитые ...
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08.07.2022 19:57 Відповісти
може я пропустив Дєнь Пабєди, якесь ЗЄ-льоноє 9 мая ?

таке враження що війна вже закінчилась і можна знову беспрєдєльнічать !!!
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08.07.2022 20:20 Відповісти
Як дружно голосуют за свою кишеню
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08.07.2022 18:24 Відповісти
Нашлось же время на эту херню.
Помогите армии. Набейте татухи! Этим вы спасете Украину!
А если честно, то лучше сделайте харакири. Страна и не заметит утраты "ценных" кадров.
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08.07.2022 18:27 Відповісти
Саме час для подарунків депутатам і ченовникам???? З чього б це?
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08.07.2022 18:47 Відповісти
Люди воюють, а цим аби взятки брать.
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09.07.2022 04:31 Відповісти
Тепер вони всі дружно стануть "гуманітаріями". Тобто кинуться збирати "гуманітарну допомогу". Ну а якщо воно піде в свій карман, то воно таке... з ким не буває... чи чорт поплутав.
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08.07.2022 18:47 Відповісти
Хай оті покидбки вартість цих подарунків пересилають до бюджета України .
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08.07.2022 18:55 Відповісти
В Европу собрались лицемеры вонючие? Век вам не видать европейских ценностей, как были ворами, так ими и остались
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08.07.2022 19:12 Відповісти
Як неочікуванно: банда Zелених гнид буде грабувати і далі країну, поки ви здихаєте під рашистськими ракетами. Кому війна, а кому прібарахлітся і сваліть.
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08.07.2022 19:14 Відповісти
А московитська церква в Україні значить не на часі?
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08.07.2022 19:20 Відповісти
Вони Порошенка не ******* це автоматично списує усі гріхи перед боневтіком.
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08.07.2022 23:07 Відповісти
Офіційно дозволили собі красти у повній відповідності з законом і з думкою про ВСУ
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08.07.2022 20:01 Відповісти
Вся эта зелень, делает это всё во своё благо, народ им пофик.
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08.07.2022 20:09 Відповісти
Єврей і корупція--близнюки
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08.07.2022 20:11 Відповісти
а вот і ні !

Арахамія заявив, що корупція "зашита" в ДНК українців
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08.07.2022 20:23 Відповісти
ідем к комунізму для отельно взятих гражданінов
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08.07.2022 20:57 Відповісти
Тобто, узаконили і повністю легалізували корупцію, я правильно зрозумів? І тепер скажіть, чи не був правий Скрябін, який казав-"ця влада повинна бути пижджена і стріляна"...
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08.07.2022 21:05 Відповісти
Тепер Арахамія те, що отримав за довідку Абрамовічу про врятування 400100500 українців, назве подарунком і передасть тим 400100500 українцям, егеш?
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08.07.2022 21:06 Відповісти
яке передасть? вчіть матчасть...
При цьому чиновники чи депутати звільняються від необхідності декларувати такі подарунки.(с)
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08.07.2022 21:16 Відповісти
Так вчу ж "При цьому одержувачі коштів мають або товарів використати їх для підтримки ЗСУ або "для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ"
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08.07.2022 22:39 Відповісти
як красиво речення написано... одержувачі коштів мають або товарів використати ...
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08.07.2022 23:04 Відповісти
Ага, редактор-поет. Але то цитата, тож довелося копіювати, як є
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09.07.2022 08:01 Відповісти
Нагадаю як всей цей бєспрєдєл у дусі Януковоща починався :
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08.07.2022 21:18 Відповісти
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08.07.2022 21:21 Відповісти
Це зарплата вчителя за рік!
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09.07.2022 09:07 Відповісти
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08.07.2022 21:22 Відповісти
Понеслась!)))
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08.07.2022 23:22 Відповісти
Ось так. Доки одні гинуть на фронті , інші плодять корупцію і руйнують країну зсередини.
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09.07.2022 02:28 Відповісти
Да их вообще разогнать всех надо,сидят жрут,пьют и придумывают,как нас еще обворовать.А президент сидит и молчит,в рот воды набрал.Хочет дождаться того,чтобы из за этих ублюдков никто воевать не захотел,или сидит и ждет,когда гражданская война начнется?
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09.07.2022 03:41 Відповісти
@*****, гуляй братва!!!
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09.07.2022 10:25 Відповісти
"Знедолені і голодні" "слуги народу" узаконили корупцію.
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09.07.2022 10:39 Відповісти
это аморально! все люди хотят отозвать тех, кто такое голосует! они недостойны быть там и должны быть выкинуты за шкирки и пинком с Верховной Рады. Россия не наносит ударов по Раде, потому что там ее сволочи сидят - агенты и коррупционеры.
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09.07.2022 11:38 Відповісти
Ніби війни немає,або я живу в іншому світі.Ales.!?
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09.07.2022 17:01 Відповісти
Вже нічьому не дивуюсь,владу попустило,зброя надходить,можна за старе,хлопці ??,та п....,хай воюють то їхня Доля,зло бере
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09.07.2022 17:07 Відповісти

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