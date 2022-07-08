Рада скасувала обмеження на подарунки для депутатів і чиновників

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про запобігання корупції", якими дозволила депутатам та чиновникам не звітувати про отримані подарунки, в тому числі у вигляді грошових коштів.

Прийняття відповідного законопроєкту №7280 авторства народної депутатки від "Слуги народу" Анастасії Радіної у другому читанні та в цілому на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримали 240 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Метою законопроєкту вказано "забезпечення правової визначеності стосовно застосування обмежень на одержання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, в умовах воєнного стану".

Зокрема, законом на період дії воєнного стану скасовується обмеження для грошових коштів або товарів які чиновники або депутати можуть отримувати у якості подарунків (зараз вартість подарунка не має перевищувати розмір 1 прожиткового мінімуму одноразово або двох прожиткових мінімумів протягом року). При цьому одержувачі коштів мають або товарів використати їх для підтримки ЗСУ або "для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ".

При цьому чиновники чи депутати звільняються від необхідності декларувати такі подарунки.

Проте, як зауважує Головне юридичне управління Верховної Ради, закон не визначає, які саме документи, договори тощо на практиці будуть підтверджувати передачу відповідних коштів або товарів для ЗСУ, збройних підрозділів або "осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ".

"Відтак, за такого законодавчого підходу вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків… не поширюватиметься на цілу низку об’єктів декларування (грошові кошти, різні види товарів, наданих послуг або виконаних робіт на безоплатній основі або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну), що, на нашу думку, закладає можливість корупційних ризиків", – констатують юристи.

Крім того, за умови недекларування відповідними суб’єктами таких подарунків, уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції можуть не дізнатися про можливі корупційні або пов’язані з корупційними правопорушення.

Головне юридичне управління Верховної Ради також зазначає, що при підготовці законопроекту до другого читання була змінена його концепція, а законопроект було доповнено новими положеннями, що стосуються зокрема: відкриття валютних рахунків чиновниками та депутатами за кордоном, подання декларацій тощо.

При цьому перед голосуванням за прийняття закону депутати не підтримали кілька поправок Радіної, якими пропонувалося заборонити НАЗК перевіряти декларації депутатів та чиновників на час воєнного стану.