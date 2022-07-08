Індія продовжує збільшувати імпорт нафти з Росії

У червні 2022 року поставки російської нафти до Індії досягли 1,2 млн барелів на добу, у травні імпортовано 819 тис бар./добу, у квітні – 277 тис бар./добу. Це суттєве зростання порівняно з 33 тис. бар/добу рік тому. Росія зараз є другим найбільшим постачальником до Індії, замінивши Саудівську Аравію.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

"Якщо Індія припинить купувати нафту в Росії, весь світ ганятиметься за тими самими обсягами, і це ще більше підштовхне ціни на нафту", – заявив індійський урядовець.

Представники уряду та нафтопереробних заводів заявили, що основна причина купівлі Індією російської нафти – комерційна.

Офіційні особи кажуть, що Індія хоче уникнути повторення того, що вона вважає помилками минулого: дотримання санкцій щодо Ірану та скороченням імпорту нафти.

"Індія дотримується позиції, що якщо Китай купує, чому б і нам не купувати? Ми не хочемо знову опинитися у тому становищі, коли Китай продовжував купувати іранську нафту, а Індія – ні", – сказав виконавчий директор енергетичного консалтингу Qamar Energy Робін Міллс.

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У той час як уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді цінує добрі стосунки з Вашингтоном та Заходом, індійські офіційні особи кажуть, що внутрішні потреби – понад усе, і стверджують, що Росія й раніше була більшим другом в енергетичній співпраці для Індії, ніж Сполучені Штати.

Президент США Джо Байден назвав реакцію енергетичної політики Індії на українську кризу "дещо хиткою". Індійські офіційні особи заперечують, що дії нафтопереробників законні, до того ж деякі європейські країни досі купують російську нафту й газ.

Керівники державних та приватних нафтопереробних заводів не очікують, що закупівлі російської нафти сповільняться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, оскільки державні нафтопереробні підприємства намагаються отримати від "Роснєфті" поставки з більшими знижками.