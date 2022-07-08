Рада підтримала законопроєкт про "віртуальне будівництво"

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6383 про запровадження в українському будівництві ВІМ-технологій.

Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проєктування об’єктів будівництва. Зокрема, для об’єктів держзамовлення їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має не дуже високий рівень цифровізації, а BIM-технології донині застосовували у своїй діяльності лічені організації. Нарешті ми це змінимо і наше будівництво стане сучасним", – написала Шуляк.

ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне моделювання будівельного об’єкту, тобто віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати задовго до його фактичного завершення. Завдяки цьому в Україні зможуть:

миттєвоо отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;

якісно контролювати роботи на всіх етапах;

уникнути колізій у проєктах;

істотно скоротити вартість будівництва;

раціонально використовувати ресурси.

Проєкт закону також передбачає обов'язкове використання BIM-технологій для розробки проектної документації на будівництво об'єктів із залученням бюджетних коштів. У цьому встановлюється перехідний період п'ять років.

Раніше у лютому 2021 року Кабінет міністрів затвердив концепцію впровадження BIM-технологій.