Рада підтримала законопроєкт про "віртуальне будівництво"
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6383 про запровадження в українському будівництві ВІМ-технологій.
Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проєктування об’єктів будівництва. Зокрема, для об’єктів держзамовлення їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має не дуже високий рівень цифровізації, а BIM-технології донині застосовували у своїй діяльності лічені організації. Нарешті ми це змінимо і наше будівництво стане сучасним", – написала Шуляк.
ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне моделювання будівельного об’єкту, тобто віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати задовго до його фактичного завершення. Завдяки цьому в Україні зможуть:
- миттєвоо отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;
- якісно контролювати роботи на всіх етапах;
- уникнути колізій у проєктах;
- істотно скоротити вартість будівництва;
- раціонально використовувати ресурси.
Проєкт закону також передбачає обов'язкове використання BIM-технологій для розробки проектної документації на будівництво об'єктів із залученням бюджетних коштів. У цьому встановлюється перехідний період п'ять років.
Раніше у лютому 2021 року Кабінет міністрів затвердив концепцію впровадження BIM-технологій.
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