Держпродспоживслужба співпрацюватиме з ВООЗ щодо забезпечення населення питною водою

Держпродспоживслужба України співпрацюватиме із Всесвітньою організацією охорони здоров'я з питань забезпечення населення якісною та безпечною питною водою, а також управління ризиками у сфері водних та санітарних ресурсів.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби за результатами зустрічі представників Служби з представниками ВООЗ.

На зустрічі розглядались питання доступу до безпечної питної води та погіршення санітарно-епідемічної ситуації у зв’язку з пошкодженням значної кількості цивільної інфраструктури, зокрема систем електро- та водопостачання, внаслідок воєнних дій. Така ситуація підвищує ризик поширення різних інфекційних захворювань.

Наразі існує потреба у покращенні координації між ВООЗ, МОЗ, Українським центром громадського здоров’я та обласними центрами контролю та профілактики хвороб, Держпродспоживслужбою, ЮНІСЕФ, а також кластером WASH та іншими партнерами органів місцевого самоврядування для оптимального захисту здоров’я населення України.

В результаті зустрічі була розроблена стратегія щодо спільних коротко- та середньострокових підходів та пріоритетів управління ризиками у сфері водних та санітарних ресурсів.