Рада скасує відповідальність за неоприлюднення фінансової звітності на час війни

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №7378 у першому читанні на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримав 281 народний депутат, свідчать дані на сайті парламенту.

Документом пропонується скасувати відповідальність за порушення строків оприлюднення фінансової звітності, аудиторських звітів та інших обов’язкових для публікації документів у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Юридичні особи мають оприлюднити таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.