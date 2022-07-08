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Рада скасує відповідальність за неоприлюднення фінансової звітності на час війни

аудит,аудитор

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №7378 у першому читанні на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримав 281 народний депутат, свідчать дані на сайті парламенту.

Документом пропонується скасувати відповідальність за порушення строків оприлюднення фінансової звітності, аудиторських звітів та інших обов’язкових для публікації документів у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Юридичні особи мають оприлюднити таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) звіт (205) парламент (1948)


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Я вжиу, "европейские реформы" пошли полным ходом, только в обратную сторону
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08.07.2022 19:15 Відповісти

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