"Укренерго" направило 90% прибутку на дивіденди державі

НЕК "Укренерго" спрямувало 90% чистого прибутку за 2021 рік на виплату дивідендів до держбюджету.

Відповідне рішення прийняла наглядова рада держкомпанії, повідомляється на її сайті.

"Також за підсумками першого півріччя 2022 року "Укренерго" вже сплатило 927 млн грн податків та інших обов’язкових платежів до держбюджету. При цьому частину цих коштів – 153 млн грн – сплачено авансом", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 7 липня доручив НЕК "Укренерго" спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету 90% прибутку за минулий рік у розмірі 127,04 млн грн.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький у травні розповідав, що компанія за підсумками роботи у 2021 році отримала 141,2 млн грн прибутку.

За його даними, у першому кварталі 2022 року "Укренерго" отримало близько 2 млрд грн чистого прибутку.