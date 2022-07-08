Європейські залізничні оператори хочуть допомогти Україні з експортом зерна

Європейські залізниці хочуть збільшити свою допомогу Україні для полегшення експорту зерна, яке неможливо вивезти морем через блокаду Росії.

Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.

Зазначається, що близько 30 залізничників планують 9 липня у Відні підписати "Українську декларацію", у якій зафіксують принципи допомоги Україні.

Документ серед іншого передбачає, що залізничники сприятимуть будівництву нових терміналів і перевалочних пунктів для кращого експорту зерна з України залізницею.

За словами генерального директора Deutsche Bahn Річарда Лутца, навіть швидке завершення війни в Україні означає, що морський шлях ще тривалий час буде небезпечним для експорту.

Лутц також зазначив, що Київ працює над приведенням у відповідність своєї залізничної колії з європейською, яка є більш вузькою.

"Це ще один сигнал, що Україна повним ходом рушає до європейської сім’ї", – вважає він.

Зазначається, що Україна має експортувати ще близько 22 млн тонн зерна, тоді як потужності залізниці дозволяють вивозити близько 800 тис. тонн на місяць.

Раніше повідомлялося, що Румунія відновила ділянку залізниці для експорту зерна з України.

Як повідомлялося, за чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн сільськогосподарської продукції, у той час як до 24 лютого країна щомісяця відвантажувала через морські порти на зовнішні ринки 4-5 млн тонн зерна.

Раніше голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у червні констатував, що залізнична компанія не зможе збільшити експорт українського зерна через західний кордон в необхідному об’ємі з огляду на обмежені можливості європейської інфраструктури.