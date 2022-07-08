Рада дозволить призупиняти діяльність кредитних спілок

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану".

Прийняття відповідного законопроєкту №7465-1 у першому читанні на засіданні у п’ятницю, 8 липня, підтримали 236 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Серед іншого, зконопроєктом пропонується наділити спостережні ради кредитних спілок на час воєнного стану повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки, включно із призупиненням залучення і повернення внесків (вкладів), надання кредитів, виплату бонусів та премій їх працівникам, подання фінансової звітності тощо.

Також законом унормовано питання ведення Національним банком України (НБУ) рахунків, призначених для забезпечення потреб Збройних Сил України, відновлення об’єктів дорожньої та соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення, об’єктів житлово-комунального господарства, а також для отримання грошових надходжень з гуманітарної та благодійної допомоги Україні.

Крім того, пропонується законодавчо закріпити право Національного банку брати участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану.