Рада хоче підвищити доступність медичної допомоги в умовах воєнного стану

Верховна Рада планує підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених, хворих та інших пацієнтів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 7422 за основу підтримали 262 народні депутати на пленарному засіданні 8 липня.

Законопроєкт передбачає можливість залучати медичних працівників та фахівців з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Росії та Білорусі) або особами без громадянства, до надання медичної допомоги за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, передбачається удосконалення правових засад надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини та реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації у період дії військового стану.

Автори законодавчої ініціативи також виступають за розширення законодавчих можливостей залучення волонтерів до надання медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану.