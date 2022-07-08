БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
135 0

Рада хоче підвищити доступність медичної допомоги в умовах воєнного стану

медицина

Верховна Рада планує підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених, хворих та інших пацієнтів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 7422 за основу підтримали 262 народні депутати на пленарному засіданні 8 липня. 

Законопроєкт передбачає можливість залучати медичних працівників та фахівців з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Росії та Білорусі) або особами без громадянства, до надання медичної допомоги за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, передбачається удосконалення правових засад надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини та реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації у період дії військового стану.

Автори законодавчої ініціативи також виступають за розширення законодавчих можливостей залучення волонтерів до надання медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану.

Автор: 

законопроєкт (1667) медицина (615) воєнний стан (136)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 