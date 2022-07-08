Рада хоче підвищити доступність медичної допомоги в умовах воєнного стану
Верховна Рада планує підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених, хворих та інших пацієнтів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Ухвалення відповідного законопроєкту № 7422 за основу підтримали 262 народні депутати на пленарному засіданні 8 липня.
Законопроєкт передбачає можливість залучати медичних працівників та фахівців з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Росії та Білорусі) або особами без громадянства, до надання медичної допомоги за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану.
Згідно з документом, передбачається удосконалення правових засад надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини та реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації у період дії військового стану.
Автори законодавчої ініціативи також виступають за розширення законодавчих можливостей залучення волонтерів до надання медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану.
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