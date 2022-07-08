У Маріуполі не зможуть розпочати опалювальний сезон через зруйновані котельні

У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області загарбники не зможуть розпочати опалювальний сезон, бо в місті зруйновано до 70% газових магістралей, а котельні ушкоджені або знищені.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

"У місті майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей. Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі", – сказано в повідомленні.

Для того, щоб замінити труби великого діаметра необхідно понад $1 млрд.

"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" – це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", – додали в міськраді.

Раніше мер міста Вадим Бойченко заявляв, що відбудова зруйнованого окупантами Маріуполя коштуватиме понад $14 млрд, його повне відновлення займе 7-10 років.