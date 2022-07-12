США запропонують Індії та Японії підтримати обмеження цін на російську нафту

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм планує під час свого візиту в Сідней обговорити з колегами з Австралії, Індії та Японії можливість їх участі в ініціативі, покликаній обмежити вартість нафти, що експортується Росією.

Про це Гренхольм заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg, передає enkorr.

"Ми хочемо запропонувати можливість об'єднання в групу покупців, яка матиме більше ринкового впливу, щоб мати змогу знизити ціни і, відповідно, опустити вартість російської нафти", – сказала Гренхольм.

Раніше повідомлялося, що США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня в Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту у діапазоні між $40 і $60 за барель.

Зазначалося, що конкретний поріг ціни на російську нафту може змінитися й залежатиме від ринкових умов.

Діапазон цін між $40 і $60 за барель обговорювався з урахуванням собівартості видобутку в Росії та цін на російську нафту до вторгнення в Україну 24 лютого. Водночас, адміністрація Байдена вважає обмеження в $40 занадто низьким, адже мета такого обмеження полягає в тому, щоб скоротити доходи Москви, уникнувши ризику стрибка цін на нафту.