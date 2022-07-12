БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
81 1

США запропонують Індії та Японії підтримати обмеження цін на російську нафту

нафта

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм планує під час свого візиту в Сідней обговорити з колегами з Австралії, Індії та Японії можливість їх участі в ініціативі, покликаній обмежити вартість нафти, що експортується Росією.

Про це Гренхольм заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg, передає enkorr.

"Ми хочемо запропонувати можливість об'єднання в групу покупців, яка матиме більше ринкового впливу, щоб мати змогу знизити ціни і, відповідно, опустити вартість російської нафти", – сказала Гренхольм.

Раніше повідомлялося, що США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня в Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту у діапазоні між $40 і $60 за барель.

Зазначалося, що конкретний поріг ціни на російську нафту може змінитися й залежатиме від ринкових умов. 

Діапазон цін між $40 і $60 за барель обговорювався з урахуванням собівартості видобутку в Росії та цін на російську нафту до вторгнення в Україну 24 лютого. Водночас, адміністрація Байдена вважає обмеження в $40 занадто низьким, адже мета такого обмеження полягає в тому, щоб скоротити доходи Москви, уникнувши ризику стрибка цін на нафту.

Автор: 

Індія (357) нафта (4778) росія (14183) США (4870) експорт (3826)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна ціна за бочку нафти 70 баксів...
Тоді рабZeя сдохне...кажуть єнергетичні аналітики...
Щур мавзолєйний казав 80 долярів і мирова економіка впаде...
показати весь коментар
12.07.2022 10:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 