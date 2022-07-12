Німеччина та Японія домовилися сприяти експорту зерна з України

На тлі російського вторгнення до України, Німеччина та Японія захищатимуть заснований на правилах світовий порядок та допоможуть організувати експорт збіжжя з України.

Про це за підсумками зустрічі між главами МЗС Німеччини та Японії Анналени Бербок та Йошімаси Хаяші, передає Kyodo news.

"Міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли разом працювати над підтримкою заснованого на правилах міжнародного порядку, якому загрожує російське вторгнення до України, при цьому зберігаючи економічні санкції проти Москви", – пише видання.

За словами Хаяші, Німеччина та Японія також допоможуть організувати експорт збіжжя з України.

"Токіо та Берлін підтримають експорт українського зерна, оскільки Україна, великий виробник пшениці, зіткнулася з російською блокадою українських чорноморських портів, що завадило транспортуванню врожаю в такі регіони, як Близький Схід і Африка", – наголосив він.

Двоє міністрів також погодилися, що дві держави мусять й надалі зміцнювати оборонну співпрацю в індійсько-тихоокеанському регіоні на тлі посилення морського утвердження Китаю.

"Ми мусимо бути об’єднаними із державами-однодумцями, аби дати раду російському вторгненню в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку", – сказав Хаяші.