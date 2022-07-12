Британська косметична мережа Lush закриє бізнес в РФ, – ЗМІ

Власник російського бізнесу британської косметичної мережі Lush планує закрити всі магазини, що залишилися в РФ.

Про відповідне рішення повідомляє "Комерсант" із посиланням на трьох консультантів ринку торгової нерухомості.

За даними одного з них, власник мережі планує на якийсь час зберегти лише інтернет-магазин, через який будуть розпродані складські запаси. Водночас у штаб-квартирі Lush у Великій Британії коментувати не стали.



Джерело видання, близьке до російської Lush, підтверджує, що компанія перебуває в процесі ліквідації: "Власники мережі так і не змогли налагодити постачання в країну".



За його словами, британський офіс зупинив роботу з російським партнером ще у березні, остання куплена партія так і не була ввезена до РФ і застрягла у Ризі. Схема з паралельним імпортом у разі Lush також не може бути використана, оскільки власник бренду веде оптову торгівлю тільки зі своїми партнерами.



Lush працює на ринку РФ з 2001 року, її розвитком у країні займається Дмитро Азаров. Він володіє 65% ТОВ "Лаш Раша", ще 35% належать британській Lush Cosmetic Ltd.

До російського вторгнення в Україну під брендом Lush у РФ працювало майже 50 магазинів. Наразі відкриті 27 точок продажів.

Азарову належить аналогічна частка в українському підрозділі Lush, де працює 15 магазинів. Водночас у квітні цього року він заявив, що передав свою частку в українському бізнесі, щоб уникнути націоналізації компанії.

Як повідомлялося, компанія Lush заявила про припинення постачання своєї продукції до Росії в березні.