Держспецзвʼязку попередило про спробу нової кібератаки в Україні

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна".

Про це повідомляє пресслужба Држспецзв’яку.

Зазначається, що листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls".

За словами спеціалістів, документ містить макрос, активація якого спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Активність асоціюють з діяльністю групи UAC-0056, із якою вже пов’язували кібератаку минулого тижня.