ООН зафіксувала найповільніше зростання кількості населення з 1950-х років

Населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада 2022 року, а в 2023 році країною з найбільшим населенням у світі стане Індія.

Про це йдеться у доповіді ООН World Population Prospects 2022, передає Інтерфакс-Україна.



"Цього разу Всесвітній день народонаселення посідає знаменний рік, протягом якого ми очікуємо народження восьмимільярдного жителя Землі. Це привід відсвяткувати наше різноманіття, звернути увагу на нашу загальну людяність і захопитися досягненнями в галузі охорони здоров'я. Ці досягнення призвели до збільшення тривалості життя і суттєво зменшили смертність серед матерів та дітей", – заявив генсек ООН Антоніу Гутеріш.



У доповіді наголошується, що наразі спостерігається найповільніше зростання світової популяції з 1950-х років. У багатьох країнах останні десятиліття істотно знизилася народжуваність.

За останніми прогнозами ООН, населення Землі становитиме 8,5 млрд до 2030 року, 9,7 млрд 2050 року, після чого досягне піку на позначці 10,4 млрд у 2080-х роках і зберігатиметься на цій позначці до 2100 року .



В ООН вважають, що більше половини прогнозованого приросту населення буде зосереджено у восьми країнах: ДР Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Танзанії та на Філіппінах.