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Новини
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Україна отримала грант від США на $1,7 мільярда

байден

Україна отримала грант на $1,7 млрд від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"$1,7 млрд грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала $3 млрд", – зазначив він.

Глава українського уряду також подякував США та президенту Джо Байдену за підтримку.

Як повідомлялося, 9 липня уряд схвалив проєкт угоди, який передбачав отримання Україною $1,7 млрд гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Автор: 

США (4870) грант (306) Шмигаль Денис (1485)


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Кодломойские Кучмисты скажуть..дякую пане Госдеп и Конгресс...
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12.07.2022 10:00 Відповісти
Щоб Д'єрмак і Ко розікрали?
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12.07.2022 14:19 Відповісти

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