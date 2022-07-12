Телеканали Ахметова припинили роботу, зараз вони транслюють загальнонаціональний марафон

Усі канали "Медіа Групи Україна" з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Як пише "Детектор медіа", йдеться про канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші.

Зокрема, сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

Напередодні, мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званого "закону про олігархів".

За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Пізніше директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко уточнила, що "Медіа Група Україна" поверне державі лише ліцензії на мовлення. "Хочу зафіксувати: ми повертаємо державі тільки державне – тобто ліцензіі (які вона нам видала) на мовлення. Все." – зазначила вона.