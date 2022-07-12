БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 343 16

Телеканали Ахметова припинили роботу, зараз вони транслюють загальнонаціональний марафон

ахметов

Усі канали "Медіа Групи Україна" з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Як пише "Детектор медіа", йдеться про канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші.

Зокрема, сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

Напередодні, мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званого "закону про олігархів".

За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Пізніше директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко уточнила, що "Медіа Група Україна" поверне державі лише ліцензії на мовлення. "Хочу зафіксувати: ми повертаємо державі тільки державне – тобто ліцензіі (які вона нам видала) на мовлення. Все." – зазначила вона.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) СКМ (60) телебачення (404)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
Не освітлюють вони війну.
Вони не піднімають бойвий дух, вони не вчать патріотизму, лише ідіотизму.
показати весь коментар
12.07.2022 11:57
+3
Ще і по холодильнику та мікрохвильовці почніть телемарафон
показати весь коментар
12.07.2022 10:48
+3
Перейшли на повне бюджетне фінансування..
показати весь коментар
12.07.2022 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще і по холодильнику та мікрохвильовці почніть телемарафон
показати весь коментар
12.07.2022 10:48 Відповісти
Футбол, бокс та бойовики зможеш подивитися потім. А те що усі канали у єдиному марафоні освітлюють війну в Україні -це правильно. Утім, не хочеш дивитися-не дивись, ніхто не примушує.
показати весь коментар
12.07.2022 11:52 Відповісти
Не освітлюють вони війну.
Вони не піднімають бойвий дух, вони не вчать патріотизму, лише ідіотизму.
показати весь коментар
12.07.2022 11:57 Відповісти
Якщо "єдині новини" висвітлюють ватні пропагандони з медведчуківських помийок і це правильно, то зрозуміло які цінності у влади і її виборців. Називається "приїхали", опинились як в рашці, тільки географічно в Європі, а решта як там.
показати весь коментар
12.07.2022 12:00 Відповісти
Ніякого висвітлення війни там немає, жодного репортажу з передової чи інтервю у героїв, там лиш пропоганда *******!
показати весь коментар
12.07.2022 13:56 Відповісти
війна рано чи пізно закінчиться а ти як був дибілом так і будеш....ти тварина і місце в твоє на прив язі.і не гавкай тут і думки свої тупі тримай при собі...після перемоги ще всі продажні шкури як ти з подоляками і дермаками будуть відповідати
показати весь коментар
12.07.2022 15:50 Відповісти
Перейшли на повне бюджетне фінансування..
показати весь коментар
12.07.2022 12:16 Відповісти
100% ))))) в каналы нужно вваливать бабки. заработок на рекламе. сейчас рекламы нет, политических шоу нет, какой смысл держать каналы????
показати весь коментар
12.07.2022 15:21 Відповісти
Самі медіа лишаються у власності Ахметова! Передаються державі тільки ліцензії. І що ж зебільна держава тепер з ними робитиме? Юлія Володимирівна попереджала, що зебільний "закон про олігархів" нічого хорошого нікому не дасть у цьому вигляді. А Ахметов просто своїми діями доведе зебілам, що вони дебіли, довівши ситуацію до абсурду
показати весь коментар
12.07.2022 12:38 Відповісти
просто закроют говноканалы, их и так кроме ляшка с бабулей юлей никто не смотрит, надейсь что их журналюги-пропагандоны сдохнут с голоду
показати весь коментар
12.07.2022 12:47 Відповісти
На підставі якого закону їх закриють? Це приватна власність! Вони не віщали абсолютно нічого антидержавного, на відміну від медведчуківських, за що їх можна було б законно позбавити ліцензії. Чекаємо тепер на реакцію Пінчука, Медведчука та Свиночолого
показати весь коментар
12.07.2022 15:33 Відповісти
закриються на основі банкротства - платити пропагандонам може тільки ахметов з надприбутків від експлуатації бувших державних підприємств
показати весь коментар
12.07.2022 16:37 Відповісти
та вас за лохів мають...ахметці не вигідні канали зараз плюс закон....що він робить .домовляється з зе зрадниками ющоб на період війни держава утримувала його канал.а потім він його продасть сам собі ....а зараз зе банда хоче щоб ахметова канал з дибільним марафоном утримував бюджет-і захід...
показати весь коментар
12.07.2022 15:54 Відповісти
Він може і не продавати, а просто передати афілійованим структурам, це його право, і кожна з них може подати заявку на нову ліцензію
показати весь коментар
12.07.2022 16:21 Відповісти
ахметов верни еще все заводы укррудпрома государству, все твои предприятие должны быть репреватизованы и проданы повторно на свободном аукционе как криворожсталь
показати весь коментар
12.07.2022 12:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 