Литва виділила 10 мільйонів євро на відновлення України

Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на 10 млн євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Про це повідомляє Euroactiv.



"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.



"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – додала вона.



Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.