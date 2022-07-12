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Литва виділила 10 мільйонів євро на відновлення України

литва

Уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на 10 млн євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Про це повідомляє Euroactiv.

"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – додала вона.

Допомога литовського уряду буде передана Національному банку України.

Автор: 

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