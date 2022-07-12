Данський виробник конструкторів Lego припинить комерційну діяльність в РФ

Данський виробник дитячих конструкторів Lego припинить комерційну діяльність у Росії на невизначений термін.

Про це виданню Inc. повідомило джерело в компанії та підтвердив гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов, передає російський Forbes.

Зазначається, що навесні компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії, але її конструктори були включені до списку товарів для так званого паралельного імпорту, тобто ввезення без дозволу правовласника.



"Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що продовжуються, ми прийняли рішення припинити комерційну діяльність в Росії на невизначений термін", – сказав Чихачов.

Він уточнив, що йдеться про припинення роботи більшої частини московської команди Lego та її партнерства з компанією Inventive Retail Group, яка керувала магазинами Lego у Росії.



За його словами, московський підрозділ Lego скоротив 70 своїх співробітників.

Як повідомлялося, компанія Lego оголосила про припинення нових постачань до Росії ще на початку березня у відповідь на агресію РФ в Україні. При цьому данський офіс пообіцяв пожертвувати понад $16,5 млн на підтримку українців.