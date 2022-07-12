СБУ передала державі 800 кілограмів срібних зливків

Служба безпеки передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн, яке було вилучене під час нейтралізації угруповання, що переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Загалом у державне управління перейдуть понад 800 кг срібла у вигляді банківських зливків, 6 га земельних ділянок і три квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м, а також сотні тис. готівки у доларах США, гривнях та євро.

Зазначається, що майно було арештовано під час багатоетапної операції у Києві та Харкові минулого року.

"За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави", – додали в СБУ.

Передані активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії.