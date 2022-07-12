Виробництво пива в Україні впало за пів року на 32%

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за перше півріччя 2022 року знизилося на 32% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 57,6 млн дал.

Про це свідчать дані галузевої організації "Укрпиво", передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що у першому півріччі 2022 року фіксується відновлення виробництва пива після падіння у першому кварталі, коли цей показник скоротився порівняно із січнем-березнем на 50% – з 34,1 млн дал до 17,1 млн дал.



Надалі виробництво пива в країні відновлювалося – за підсумками чотирьох місяців цього року падіння становило 42,8% до аналогічного періоду минулого року, у травні – 36,4%, червні – 32%.



За даними "Укрпива", виробництво солоду в першому півріччі 2022 року скоротилося на 50,6% порівняно з січнем-червнем 2021 року – до 55,1 тис. тонн, тоді як за підсумками першого кварталу 2022 року його виробництво зменшилось на 40,8%.