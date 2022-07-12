Євросоюз заморозив активи російських олігархів на 13,8 мільярда євро (оновлено)
У Європейському Союзі внаслідок санкцій заморозили активів російських олігархів на 13,8 млрд євро.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"У ЄС вже заморозили 13,8 млрд євро російських олігархів", – зазначив він.
Про це також у Празі повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, більшість із заморожених коштів – 12 млрд євро – припадає лише на п'ять країн ЄС, передає NDTV.
Він відмовився назвати п'ять країн, але додав, що очікує, що інші країни блоку незабаром також активізують свої зусилля.
Наприкінці червня представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд повідомив, що через санкції російські олігархи втратили доступ до активів на 12,5 млрд євро.
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олег иванов #434516
показати весь коментар12.07.2022 13:27 Відповісти Мені подобається 0
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