Євросоюз заморозив активи російських олігархів на 13,8 мільярда євро (оновлено)

У Європейському Союзі внаслідок санкцій заморозили активів російських олігархів на 13,8 млрд євро.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"У ЄС вже заморозили 13,8 млрд євро російських олігархів", – зазначив він.

Про це також у Празі повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, більшість із заморожених коштів – 12 млрд євро – припадає лише на п'ять країн ЄС, передає NDTV.



Він відмовився назвати п'ять країн, але додав, що очікує, що інші країни блоку незабаром також активізують свої зусилля.

Наприкінці червня представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд повідомив, що через санкції російські олігархи втратили доступ до активів на 12,5 млрд євро.