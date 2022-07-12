БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
412 0

Нацполіція перевіряє 7000 підприємств через партнерів з Росії та Білорусі

енин

Наразі під посиленим контролем правоохоронців перебувають близько 7 тис. українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали із партнерами з Білорусі чи РФ.

Про це у ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Укрінформ.

Він нагадав, що з перших днів після початку російської агресії відповідні підрозділи Нацполіції України (НПУ) почали реалізацію операції "Актив".

У рамках цієї операції були напрацьовані відповідні рекомендації, які МВС скерувало до НБУ для того, щоб суттєво посилити контроль за виведенням валютних коштів за кордони України, і щоб максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

"І така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько 7 тис. українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 млрд грн", – сказав заступник міністра.

Він уточнив, що так само поліція досить прискіпливо стежить за сплатою податків, оскільки, за його словами, багато хто на тлі повномасштабної війни ухиляється від сплати і податків, і певних зборів.

Автор: 

Білорусь (1581) МВС (528) росія (14183)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 