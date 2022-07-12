"Альфа-Банк" попередив про завершення кредитних канікул

"Альфа-Банк" Україна припиняє дію кредитних канікул, запроваджених з 1 березня за кредитними картками та кредитами.

Як повідомляє пресслужба банку, кредитні канікули припиняються із 13 липня.

"З 13 липня клієнтам "Альфа-Банку Україна" необхідно вносити мінімальні щомісячні платежі як за кредитами, так і за кредитними картками", – йдеться у повідомленні.

Банк уточнив, що кредитні канікули діяли однаково для всіх і завершуються за тим самим принципом, проте, згідно із законодавством, для військових припиняється нарахування банком відсотків на весь час служби після надання відповідних документів.

Під час кредитних канікул, клієнти банку мали можливість не сплачувати щомісячні платежі за користування кредитом.

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Як повідомлялося, раніше державний "Приватбанк" припинив дію кредитних канікул для клієнтів за кредитними картками з 1 червня.

Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" Україна, за даними Нацбанку, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5 місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.