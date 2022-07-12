"Приватбанк" дозволив дзвонити до банку через "Приват24"

Державний "Приватбанк" запустив можливість телефонувати до банку безпосередньо з мобільного застосунку "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Багато українців стикаються з проблемою дзвінка з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. "Приватбанк" запровадив технологію розробки власних ІТ фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок "Приват24", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бета версія інновації вже доступна всім користувачам мобільного "Приват24" (iOs та Android) – потрібно лише оновити застосунок до останньої версії.

Дзвінки до банку через застосунок безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернету чи Wi-Fi. Також наголошується, що такий спосіб спілкування з банком є безпечним, оскільки дзвінок захищений логіном і паролем від Приват24.

Щоб зателефонувати банку із застосунку, треба увійти до "Приват24" із своїм логіном та паролем, перейти в "Профіль клієнта" – "Служба підтримки" – "Дзвінок через Приват24" (або "Дзвінок у підтримку" для Android). Зараз сервіс працює у тестовому режимі.