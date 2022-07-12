Мінфін Росії визнав загрози для бюджету через укріплення курсу рубля

Поточний курс рубля, який внаслідок падіння імпорту до Росії укріпився до 50 рублів за долар США, негативно впливає на наповнення російського бюджету, а також російських експортерів.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв’ю місцевому виданню "Вєдомості".

"Я не став би говорити, що долар по 50 – це наша нова реальність", – сказав Сілуанов.

За його словами, такий курс негативно впливає на бюджет, а експортний виторг у рублях у металургів, експортерів вугілля та аграріїв скорочується.

"Тому в сьогоднішній ситуації необхідно відтворити систему передбачуваності курсоутворення, яка діяла в умовах бюджетного правила", – сказав Сілуанов.

Читайте також: В уряді Росії помітили загрозу для економіки через зростання курсу рубля

На його думку, вику валют "недружніх" країн, насамперед доларів та євро, зараз неможливий – якщо й ухвалювати рішення про поновлення бюджетного правила, то інтервенції мають проводитися у валюти "дружніх" країн.

"Тоді через крос-курси змінюватиметься співвідношення рубля до долара та євро. Але конкретні валюти я не хотів би називати", – сказав голова російського Мінфіну.

За його словами, нове бюджетне правило має орієнтуватись на номінальний рівень рублевих нафтогазових доходів.