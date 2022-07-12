Наступний транш допомоги ЄС для України складе одразу 8 мільярдів євро

Другий транш допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 млрд євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом макрофінансової допомоги.

Про це під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії у Брюсселі, передає Європейська правда.

"Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше", – сказала вона.

Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 млрд євро, на що отримали підтвердження: "Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 млрд євро".

На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.

"Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше", – сказала речниця.

Рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС схвалила виділення Україні кредиту на 1 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги. Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.