Курс євро майже зрівнявся з курсом долара вперше за 20 років

Курс євро майже зрівнявся з курсом долара США вперше за останні 20 років.

Вранці вівторка курс європейської валюти опускався до $1,00170, знижуючись на 0,2%, порівняно з закриттям торгів попереднього дня, повідомляє Reuters.

Зараз євро торгується на рівні $1,0011, втративши за рік майже 12% вартості щодо долара США.

За словами голови відділу продажу валюти в Mizuho Bank Ніла Джонса, подальше зниження курсу євро щодо долара США стримує велика кількість заявок на купівлю євро за 1 долар США.

Агентство відзначає, що на падіння курсу євро вплинуло погіршення настроїв німецьких інвесторів, зокрема, через побоювання щодо відновлення постачання газу до Європи російським трубопроводом "Північний потік". У випадку, якщо постачання газу не відновиться, це може штовхнути німецьку економіку до рецесії.

Аналітики вказують, що побоювання рецесії створюють невизначеність щодо планів Європейського центрального банку підвищити процентні ставки спочатку на 25 базисних пунктів у липні, потім на 50 базисних пунктів у вересні.

"Здається, зараз євро не має великої підтримки. Це пов’язано не лише з цінами на газ, але й з тим, що, здається, є розкол всередині ЄЦБ щодо того, наскільки вони підвищать ставки", – пояснює старша економістка Standard Chartered Сара Хьюін.

Водночас вона зауважила, що Федеральна резервна система США зберігає плани щодо підвищення ставок цього місяця.

Слабкість євро значною мірою спричинила підвищення індексу долара, але американську валюту також підтримують занепокоєння щодо економічного зростання в інших країнах, зокрема в Китаї, який проводить сувору політику нульової толерантності до нових спалахів COVID-19.

При ситуацію з курсами валют в Україні докладніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Долар в Україні стрімко дорожчає. Що відбувається?