Україна приєдналася до програми НАТО з технологічного співробітництва

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Тепер Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки", – прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.

Зазначається, що за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта", що з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Саме на прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами.

Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва збройних сил держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року.