Експорт яєць з України впав через війну на 42%

Експорт харчових яєць з початку року склав 228 млн штук, що на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в даних асоціації "Союз птахівників України".

Як зазначається, зменшення обсягів експорту пов'язано із військовою агресією Росії, внаслідок окупації територій та руйнування виробничих потужностей відбулося зменшення їх виробництва.

Блокування морських перевезень та здорожчання логістики також негативно позначаються на обсягах та фінансових показниках експортерів.

Найбільшими імпортерами українських яєць є країни ЄС, Сінгапур, ОАЕ та Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших виробників яєць в Україні у 2021 році отримав $1,6 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком, а його показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн.