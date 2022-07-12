"Ощадбанк" перерахує залишки субсидій за минулий рік для 325 тисяч українців

Протягом липня "Ощадбанк" перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, в результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень, інформує пресслужба Мінсоцполітики.

За словами голови міністерства, йдеться про суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 1 червня та перевірені органами соцзахисту.

Лазебна додала, що про перерахування коштів "Ощадбанк" поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті "Ощадбанку". Якщо ж у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ ,,Ощадбанк", то вона може відкрити його.

Нагадаємо, з березня 2019 року почала працювати програма житлових субсидій, за якою зекономлені громадянами кошти від субсидії перераховуються на картку у грошовому вигляді.

Після отримання картки гроші можна буде зняти в будь-якому банкоматі та використовувати на власний розсуд.