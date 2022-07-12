Кабмін відновив ліцензування окремих видів бізнесу

Кабінет міністрів скасував запроваджений під час війни декларативний принцип ведення бізнесу, без отримання ліцензій та дозволів.

Відповідна постанова Кабміну №778 від 7 липня опублікована на офіційному урядовому порталі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, термін дії поданих за попередньою процедурою декларацій про провадження деяких видів господарської діяльності обмежується шістьма місяцями – приблизно до середини січня 2023 року.

"Протягом зазначеного терміну (шість місяців з дня набрання чинності цією постановою, – ред.) підприємства для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством", – йдеться у документі.

Постанова також розширила перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватись на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. Зокрема, до нього включено імпорт лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, медичну практику.

До переліку також додано діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізованого водопостачання та водовідведення, теплової енергії, діяльність з розробки, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та негласного отримання інформації, ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного та рослинного світу.