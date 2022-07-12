Канада визнаватиме дипломи українських моряків
Державна служба морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України та Департамент транспорту Канади уклали меморандум про взаємне визнання дипломів та свідоцтв фахівця моряків.
Про це йдеться в повідомленні Адміністрації судноплавства.
Як зазначається, меморандум врегульовує питання щодо напрямів та форм співробітництва між Україною та Канадою у сфері морського транспорту та освіти.
"Правилом 1/10 Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року (ПДНВ) встановлено, що Адміністрація прапора забезпечує визнання дипломів/свідоцтв фахівця моряків шляхом їх підтвердження", – скаано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що термін дії ліній закордонного плавання для українських моряків подовжено до кінця воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль