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Росія перевірить витрати держкомпаній на елітні автомобілі

россия,флаг,прапор,росія

Мінфін РФ перевірить операційні витрати компаній із державною участю для виявлення необґрунтованих видатків.

Як повідомили у міністерстві, вже розроблені методичні рекомендації щодо проведення такої оцінки, передає російський Інтерфакс.

В Мінфіні РФ уточнили, що йдеться про виявлення необґрунтованих витрат найбільших держкомпаній, які здійснюють діяльність, у тому числі із залученням коштів федерального бюджету.

До необґрунтованих можуть належати витрати, не пов'язані з основними видами діяльності, у тому числі це оренда додаткових приміщень, елітного автопарку та інше. Документ також встановлює порядок скорочення таких витрат для їхньої оптимізації.

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Автор: 

авто (4123) аудит (336) росія (14183) Мінфін рф (129) Вітренко Юрій (264)


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