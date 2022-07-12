Росія перевірить витрати держкомпаній на елітні автомобілі
Мінфін РФ перевірить операційні витрати компаній із державною участю для виявлення необґрунтованих видатків.
Як повідомили у міністерстві, вже розроблені методичні рекомендації щодо проведення такої оцінки, передає російський Інтерфакс.
В Мінфіні РФ уточнили, що йдеться про виявлення необґрунтованих витрат найбільших держкомпаній, які здійснюють діяльність, у тому числі із залученням коштів федерального бюджету.
До необґрунтованих можуть належати витрати, не пов'язані з основними видами діяльності, у тому числі це оренда додаткових приміщень, елітного автопарку та інше. Документ також встановлює порядок скорочення таких витрат для їхньої оптимізації.
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