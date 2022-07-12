Компенсацію за працевлаштування переселенців отримали 4 тисяч роботодавців

Програмою з компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб скористалися вже більше 4 тис. роботодавців.

Про це йдеться в повідомленні Служби зайнятості.

Там нагадали, що під час воєнного стану компенсацію в сумі 6500 грн на місяць протягом двох місяців може отримати роботодавець, який взяв на роботу внутрішньо переміщену особу.

Із початку дії програми таку компенсацію вже отримали понад 4 тис. роботодавців. Сума профінансованих коштів склала понад 37 млн грн.

Також упродовж першого півріччя 2022 року роботодавці України скористалися активними програмами підтримки від служби зайнятості. Так, компенсацію в сумі єдиного внеску за створення нового робочого місця та працевлаштування на нього безробітних з числа соціально незахищених категорій громадян отримали 1130 роботодавців.

У Держслубі зайнятості нагадали, що в разі скорочення чи зупинення виробництва застраховані особи мають право на допомогу по частковому безробіттю. 103 підприємства України отримали кошти за програмою на суму понад 73 млн грн, що, зі свого боку, допомогло зберегти робочі місця майже 17 тис. працівників.