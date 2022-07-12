Кабмін встановив розмір мінімального окладу для чиновників

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 12 липня, встановив мінімальний розмір посадового окладу для чиновників державних органів на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (5200 грн).

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, відповідну постанову розроблено з метою приведення схеми посадових окладів на посадах державної служби відповідно чинного законодавства.

"Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом", – написав Немчінов.

Міністр додав, що постановою також визначено, що схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначатиме Кабінет міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади.

Він уточнив, що ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, Кабмін своєю постановою №221 від 7 березня дозволив керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).