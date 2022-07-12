Кабмін створив нову державну службу для захисту критичної інфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 12 липня, прийняв постанову "Про утворення державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України".

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр пояснив, що нова державна служба створюється на виконання закону "Про критичну інфраструктуру".

Новостворений центральний орган виконавчої влади матиме спеціальний статус та буде координуватися Кабінетом міністрів. Він буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості.

"Заснування такої служби необхідно для створення, впровадження, розвитку та забезпечення функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури України", – пояснив Немчінов.

Він додав, що прийнята постанова ще має бути доопрацювана в частині встановлення граничної чисельності працівників новоутвореного органу за рахунок перерозподілу кількості працівників інших центральних органів виконавчої влади, щоб його створення не привело до збільшення загальної чисельності чиновників.

"У подальшому новоутвореному органу будуть передані видатки від тих органів, чисельність яких буде скорочено, що забезпечить відповідну економію коштів державного бюджету", – додав Немчінов.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про критичну інфраструктуру" у листопаді 2021 року.