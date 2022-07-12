Мінфін розмістив військові облігації на 9,8 мільярда завдяки продажу валютних ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 12 липня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 143,49 млн грн, водночас завдяки розміщенню валютних ОВПД змогло залучити загалом 9,81 млрд грн (в еквіваленті).

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу три місяці під 9,5% річних надійшло 30,59 млн грн.

Ще 15,18 млн грн Мінфін залучив від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних.

Крім того, 97,72 млн грн надійшло від продажу річних ОВДП під 11%.

Водночас Мінфін, як і минулого тижня, не зміг розмістити дворічні ОВДП під 15% річних, оскільки потенційні покупці готові були придбати їх лише за вищими ставками.

Однак завдяки розміщенню тримісячних валютних облігацій Мінфін зміг залучити $140,62 млн під 3,5% річних, від розміщення піврічних доларових ОВДП під 4% надійшло $183,81 млн. Ще $6,02 млн Мінфін отримав від продажу річних облігацій в доларах під 4,5%.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.

У підсумку Мінфін втрачає можливість залучати кошти через розміщення ОВДП – 5 липня міністерство змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 128 млн грн, що є найменшою сумою з початку повномасштабного російського вторгнення.