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Кабмін змінив керівника Держпродспоживслужби

госпродпотребслужба

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 12 липня, призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрія Лордкіпанідзе.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram

З 23 лютого Лордкіпанідзе займає посаду заступника голови Держпродспоживслужби, у 2021 році він вже працював на цій посаді, однак був звільнений.

Як повідомлялося, 16 лютого Кабінет міністрів звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тоді ж Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків очільника Держпродспоживслужби на Анатолія Вовнюка – заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Автор: 

Кабмін (7745) призначення (1142) Держпродспоживслужба1 (336)


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